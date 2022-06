Viele Schweriner wollten am Samstagmittag mit dem Regionalexpress nach Rostock fahren. FOTO: Konstantin Pavel Von Schwerin nach Warnemünde Der Pfingstausflug mit dem 9-Euro-Ticket – eine gute Idee? Von Konstantin Pavel | 05.06.2022, 15:59 Uhr

Mit dem 9-Euro-Ticket ans Meer – und das am Pfingstwochenende. Was man dabei erlebt und wen man so trifft, haben wir herausgefunden.