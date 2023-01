Wenn Detlef Merfert von Rio de Janeiro erzählt, glaubt man sofort, dass er die brasilianische Metropole selbst besucht hat. Den Zuckerhut, die von Badelustigen bevölkerte Copacabana und die berühmte Christusstatue kann er ebenso detailliert schildern wie den Straßenkarneval und das historische Viertel Santa Teresa mit seinen gelben Straßenbahnen.

Nachbildung des Straßenkarnevals in Rio im Hamburger Miniatur-Wunderland Foto: Karola Losensky /ASB Brandenburg

Und doch trügt der Schein: Der Wittenberger war nie in Südamerika, und wenn nicht noch ein Wunder passiert, wird der 67-Jährige Rio auch nicht mehr zu sehen bekommen. Dafür ist seine Lungenkrebs-Erkrankung schon zu weit fortgeschritten, sein Körper schon zu sehr geschwächt.

Rio auf 46 Quadratmetern im Miniatur-Wunderland Hamburg nachgebaut

Dass er trotzdem so viel über die brasilianische Großstadt erzählen kann, verdankt Detlef Merfert dem ASB-Wünschewagen in Brandenburg, der ihn zusammen mit seiner Lebensgefährtin Gisela Kumberg ins Miniatur-Wunderland nach Hamburg gebracht hatte. Hier kann man auf 46 Quadratmetern eine detailgetreue Nachbildung von Rio de Janeiro sehen. Knapp vier Jahre hat es gedauert, die 20.000 Figuren, 12.000 Bäume und 300 Häuser zu planen und zu bauen. Das alles passierte in der Nähe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires – auch das wussten Detlef Merfert und Gisela Krumberg bereits aus dem Fernsehen. Immer, wenn es dort in den letzten Jahren eine Sendung über das Miniatur-Wunderland gab, hätten sie fasziniert vor dem Bildschirm gesessen, erzählen die beiden.

Ihre Kinder – zur Patchwork-Familie gehören sieben und aktuell acht Enkel – hätten deshalb schon mehrfach Anlauf genommen, den Eltern diese Wunderwelt im Original zu zeigen. Geschafft hätten sie es allerdings nie, bedauert Gisela Kumberg.

Detlef Merfert mit „Therapiehund" Jamie Foto: Beate Kather-Christen

Als ihr Lebensgefährte im März ein Erstgespräch mit dem Ambulanten Diakonie-Hospizdienst Prignitz führte, kam der Wunsch wieder auf den Tisch. Beate Kather-Christen, die damals das Gespräch führte und die seither die Familie als ehrenamtliche Hospizbegleiterin betreut, gab ihn an Koordinatorin Sabine Schütz weiter – und die kontaktierte den ASB-Wünschewagen in Potsdam. Detlef Merfert allerdings trat erst einmal auf die Bremse, als er davon erfuhr: „Er meinte, es wäre zwar schön, wenn sein Traum vom Besuch im Miniatur-Wunderland tatsächlich wahr würde. Aber es gebe doch ganz sicher andere Menschen, denen es noch schlechter geht und um die sich der Wünschewagen vorrangig kümmern müsste“, erinnert sich Sabine Schütz. „Deshalb haben wir damals mit dem ASB vereinbart, seine Fahrt erst mal zurückzustellen.“

Gisela Kumberg (links) hatte am Tag der Wünschefahrt Geburtstag. Hospizdienst-Koordinatorin Sabine Schütz freut sich mit ihr. Foto: Beate Kather-Christen

Letztlich war es dann die Hausärztin des Wittenbergers, die den Anstoß dazu gab, die Fahrt nicht weiter hinauszuschieben. „Sie hat mir klargemacht, dass es doch besser wäre zu fahren, solange ich das noch halbwegs genießen kann“, erzählt Detlef Merfert. Tatsächlich ginge es ihm jetzt, gut zwei Monate nach der Fahrt, bereits deutlich schlechter...

Der Termin, den die Wünschewagen-Koordinatorin schließlich vorgeschlagen hatte, fiel Anfang November genau auf den Geburtstag seiner Lebensgefährtin. Sie wollte ursprünglich gar nicht mitfahren. „Und dann warst du nachher überhaupt nicht mehr von dem Flughafenmodell wegzubringen“, zieht sie ihr Lebensgefährte selbst heute noch auf.

Mit Niklas (rechts) hatten die Wünschewagen-Fahrgäste im Miniatur-Wunderland einen eigenen Betreuer. Foto: Karola Losensky /ASB Brandenburg

Ja, für sie seien das gleich zwei Geschenke an einem Tag gewesen, gesteht Gisela Kumberg. Wobei sie nicht nur der Miniatur-Flughafen in seinen Bann zog. Auch alles, was sich im und am Wasser abspielte – die Hafennachbildung und eine Fähre zum Beispiel – fand sie faszinierend. Ihr Partner dagegen hatte sein Herz außer an Rio auch an eine Kirmes-Nachbildung verloren. „Ich hab noch vor ein paar Jahren selbst auf einer Kirmes gearbeitet“, erzählt er, es sei „Wahnsinn, wie detailliert sie das alles nachgebaut haben“.

Der ganze Tag, da sind sich beide einig, sei einfach rundum perfekt gewesen. Das fing damit an, dass es sich Beate Kather-Christen und Sabine Schütz vom Hospizdienst am frühen Morgen nicht nehmen ließen, mit ihnen gemeinsam auf den Wünschewagen zu warten. Dessen Besatzung, von der die Wittenberger nur die Vornamen Karola und Volkmar kennen, sei ungeheuer nett gewesen - „wir hatten das Gefühl, als würden wir sie schon ewig kennen“, meint Gisela Kumberg.

Fast vier Stunden lang bewundert Detlef Merfert die unterschiedlichen Schaubilder. Foto: Karola Losensky /ASB Brandenburg

Im Miniatur-Wunderland wurde dann eigens für sie ein Mitarbeiter abgestellt, auch von ihm kennen beide nur den Vornamen Niklas. Geduldig hätte der junge Mann alle Nachfragen beantwortet, sie auf ganz viele Details hingewiesen. „Sicher hätte er das auch bis zur Schließung gemacht, aber nach dreieinhalb, vier Stunden haben Detlefs Kräfte dann doch nachgelassen“, erinnert sich die Lebensgefährtin. „Und man konnte das alles irgendwann ja auch gar nicht mehr aufnehmen.“

Detlef Merfert und Gisela Kumberg im Wünschewagen Foto: Beate Kather-Christen

Als Dankeschön wollte das Paar seine Begleiter vom Wünschewagen-Team dann trotzdem noch in Ludwigslust zum Essen einladen. „Wir haben auch wirklich noch zusammen gegessen, aber dann haben sie uns gesagt, alles wäre schon bezahlt“, erinnert sich Detlef Merfert, den in diesem Moment seine Gefühle zu übermannen drohen: „Der ganze schöne Tag hat uns nicht einen Cent gekostet“, kann er nur noch schluchzen. Sie selbst seien nach zwölf Stunden erst um 21 Uhr wieder zu Hause gewesen. „Karola und Volkmar mussten da noch zwei Stunden fahren, um den Wagen zurückzubringen, dann wollten sie ihn saubermachen – bestimmt waren sie erst weit nach Mitternacht zu Hause“, meint der Wittenberger voller Hochachtung.

Christusstatue über Rio de Janeiro Foto: Gisela Kumberg

Ihm und seiner Lebensgefährtin haben die beiden Ehrenamtler zum Abschied ein kleines Fotoalbum mit Bildern ihrer Wünschefahrt in die Hand gedrückt – „wir haben beide keine Ahnung, wann und wo sie die ausdrucken lassen haben“, gesteht Gisela Kumberg. Sie selbst hat aber auch fleißig mit dem Handy fotografiert, zusammen mit Eintrittskarten und Prospekten soll aus den Bildern eine Collage für die Wohnzimmerwand entstehen. Und wenn, wie zuletzt an diesem Montag, im Fernsehen eine Reportage aus dem Miniatur-Wunderland läuft, dann schauen sie und ihr Lebensgefährte sie jetzt mit ganz anderen, wissenden Augen an.