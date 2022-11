Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mit Haftbefehlen gesuchte Männer in Vorpommern gefasst Von dpa | 14.11.2022, 07:09 Uhr

Die Bundespolizei hat am Wochenende eine Reihe von Fahrzeugen an der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert. Dabei wurden zwei per Haftbefehl gesuchte Männer gefasst - einer war bereits rechtskräftig verurteilt.