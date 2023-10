Vorpommern-Greifswald Mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann gefasst Von dpa | 18.10.2023, 10:07 Uhr | Update vor 14 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei in Linken (Vorpommern-Greifswald) hat einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann an der deutsch-polnischen Grenze gefasst. Der 51-Jährige wurde am Dienstag kontrolliert, als er zu Fuß an der Bundesstraße 104 nach Deutschland kam, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Die Kontrolle ergab, dass er unter anderem von den Staatsanwaltschaften in Dresden und Görlitz wegen Diebstahls gesucht wurde. Außerdem wurde der 51-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung in einem Verfahren des Amtsgerichtes Leipzig gesucht. Aufgrund dieser Vorwürfe sollte der Pole ausgewiesen werden. Die Bundespolizei brachte den Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.