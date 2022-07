Zahlreiche Urlauber und Tagesgäste sind am Strand unterwegs. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Verwendung nur im vollen Format FOTO: Jens Büttner up-down up-down Arbeitsmarkt Mitarbeitersuche am Strand: Ungewöhnliche Werbeaktion Von dpa | 11.07.2022, 13:28 Uhr

Mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion an der Strandpromenade geht die Wirtschaft auf Suche nach neuen Fachkräften. Seit Montag bieten im Ostseebad Boltenhagen 50 Firmen und das Bildungsministerium rund 200 Jobs im Landkreis Nordwestmecklenburg an - in der Hoffnung, dass Feriengäste die Idee gut finden, dort zu arbeiten, wo sie gerade Urlaub machen.