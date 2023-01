Tourismus Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Klima Mobilität größter Teil des CO2-Fußabdrucks im Tourismus Von dpa | 19.01.2023, 14:01 Uhr

Erstmals weist der Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern den CO2-Fußabdruck der Branche aus. 1,94 Millionen Tonnen an Treibhausgasen seien durch die touristischen Gäste im Nordosten im Jahr 2021 verursacht worden, teilte der Tourismusverband MV am Donnerstag in Schwerin mit. Mit einem Anteil von 46 Prozent habe die Mobilität dabei den höchsten Anteil.