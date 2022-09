Nord Stream 2 Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Mögliches Leck an Nord Stream 2: DUH sieht geringe Gefahr Von dpa | 26.09.2022, 16:09 Uhr

Ein Leck an der Gaspipeline Nord Stream 2 hätte nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wenig Auswirkungen auf die Meeresumwelt in der Ostsee. Erdgas sei Methan, welches sich teilweise im Wasser löse und nicht giftig sei, sagte ein DUH-Sprecher am Montag. Je tiefer das Gas im Meer frei werde, desto höher sei der Anteil, der sich im Wasser löse.