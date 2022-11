Bettina Martin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Arhcivbild up-down up-down Erstes Kulturmonitoring Bettina Martin will Kulturförderung reformieren Von dpa | 08.11.2022, 13:53 Uhr

Kultur bedarf der staatlichen Förderung und Kultur findet vor allem in den größeren Städten statt. Das sind zwei Ergebnisse des ersten Kulturmonitorings für Mecklenburg-Vorpommern, das im Auftrag der Landesregierung erstellt und am Dienstag von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in Schwerin vorgestellt wurde.