Anderthalb Stunden plauderten Nina Roschild und Julia Palent (r.) von der Schülerzeitung „Innenhof“ mit Olaf Scholz. Die beiden Rostockerinnen durften zur Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs nach Berlin fahren. Foto: Palent up-down up-down Schülerzeitungswettbewerb MV Montag beim Bundeskanzler in Berlin – Freitag beim Chefredakteur in Schwerin Von Anja Bölck | 30.06.2023, 17:39 Uhr

Mit ihrer Schülerzeitung „Innenhof“ räumte das Redaktionsteam vom Innerstädtischen Gymnasium in Rostock alles ab, was abzuräumen geht. Jetzt durften wir die Glückspilze persönlich kennenlernen. Sie schauten in unserer Redaktion vorbei – und blieben ganz schön lange.