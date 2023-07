Moor-Birke Foto: Patrick Pleul/dpa/ZB/Archivbild up-down up-down Naturstiftung Moor-Birke als „Baum des Jahres“ häufig in Vorpommern Von Winfried Wagner/dpa | 17.07.2023, 12:35 Uhr

Die Moor-Birke (Betula pubescens), der „Baum des Jahres 2023“, kommt unter anderem in Vorpommern noch häufig vor. Darauf hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Montag in einer Mitteilung hingewiesen. Die zum Teil auf feuchte Standorte und Moorflächen angewiesenen Birken gebe es auf den Flächen der DBU-Stiftung in der Region Ueckermünde an 248 Standorten und noch häufiger in der Region Peenemünde auf der Insel Usedom. Das hätten Kartierungen ergeben.