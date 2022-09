Hans Joosten Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Moorexperte Hans Joosten erhält Bundesverdienstkreuz Von dpa | 28.09.2022, 09:09 Uhr

Der Greifswalder Professor und Moorexperte Hans Joosten erhält das Bundesverdienstkreuz. Am Freitag werde ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin ehren, teilte das Greifswald Moor Centrum am Mittwoch mit.