Verbrechen seit 37 Jahren ungesühnt Mord an Ramona Müsebeck in Lubmin – ein Fall für „Aktenzeichen XY" Von Thomas Volgmann | 11.09.2023, 17:50 Uhr Ramona Müsebeckk aus Spandowerhagen Foto: Polizei

Etwa 30 ungesühnte Tötungsverbrechen beschäftigen seit Jahren die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mord an Ramona Müsebeck, die im August 1986 in Lubmin bei Greifswald einem Verbrechen zum Opfer fiel, soll neu aufgerollt werden.