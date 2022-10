Passanten riefen am Mittwoch bei der Polizei an, weil ein blutverschmierter Mann durch Barth lief. Symbolfoto: dpa up-down up-down Nach Tod einer Frau in Barth Mutmaßlicher Mörder bereits vorbestraft Von dpa | 12.10.2022, 13:34 Uhr | Update vor 34 Min.

Am Mittwoch soll ein 42-jähriger Familienvater in Barth seine Frau erstochen haben. Am Donnerstag entscheidet ein Gericht über den Haftantrag gegen den Verdächtigen. Der Leichnam der Frau soll noch am selben Tag obduziert werden.