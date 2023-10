Nach ersten umfangreichen Ermittlungen steht nun fest: Bei dem Opfer, das am Freitagabend mit Stichverletzungen auf einer Straße aufgefunden worden war, handele es sich um einen 21-Jährigen aus der Region. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Welchen konkreten Bezug er zur Cölpiner Straße – dem Tatort – hatte, muss laut Polizei noch geklärt werden. Erste umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag liefen, führten bisher nicht zum Ergreifen des Täters. Das Motiv ist weiter unklar.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt weiter auf Hochtouren. Es sind ein Fährtenhund und ein Leichenspürhund im Einsatz, um bei der Spurensuche und der weiteren Tatortarbeit zu helfen. Ebenso unterstützen derzeit mehrere Beamte aus verschiedenen Revieren die Ermittlungen.

Der Mann war in der Nacht auf Samstag an seinen Stichwunden im Krankenhaus gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Vorfall am Freitag um ein Tötungsdelikt handelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zuvor Menschen in der Straße gestritten haben. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls.

Polizei bittet um Mithilfe

Da der junge Mann auf offener Straße getötet wurde und es zuvor einen Streit gegeben haben soll, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Cölpiner Straße wahrscheinlich zwischen 20:00 Uhr und 20:25 Uhr einen Streit gehört oder eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen beobachtet?

Wer hat jemanden weglaufen sehen? Wer war womöglich mit dem Opfer zuvor in Richtung der Cölpiner Straße oder direkt dort unterwegs?

Wer kann nähere (allgemeine) Angaben zum Opfer und zu Geschehnissen vor der Tat

machen?

Bei Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Neubrandenburg unter der Nummer 0395/5582 2223 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.