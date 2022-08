Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Mordprozess: Angeklagte ohne Alkohol und Drogen Von dpa | 30.08.2022, 12:36 Uhr

Im Februar wurde ein 30-Jähriger in Neubrandenburg so misshandelt, dass er elf Tage später starb. Nun stehen zwei junge Männer wegen Mordes vor Gericht. Sie waren kurz nach dem Vorfall gefasst worden - und standen nicht unter Alkohol oder Drogen, hieß es am Dienstag.