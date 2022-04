Justitia FOTO: David-Wolfgang Ebener Mecklenburgische Seenplatte Mordversuch-Prozess: Frau wurde laut Gutachter angezündet Von dpa | 20.04.2022, 12:59 Uhr

Im Prozess um eine mutmaßlich in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg hat ein Experte die Unfall-Version des Angeklagten in Zweifel gezogen. Die schweren Verletzungen des 33-jährigen Opfers ließen sich nur so erklären, dass sie mit Brennspiritus überschüttet und angezündet worden sei, sagte Gutachter Michael Staubach am Mittwoch am Landgericht Neubrandenburg.