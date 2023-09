Unfälle Motorrad prallt nach Vorfahrtsfehler gegen Auto: Verletzte Von dpa | 18.09.2023, 12:00 Uhr | Update vor 16 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Vorfahrtsfehler eines 19-jährigen Autofahrers hat in Süderholz (Vorpommern-Rügen) zu einem Unfall mit drei Verletzten geführt. Der Autofahrer übersah beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur Autobahn 20 am Sonntag einen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der 36-jährige Biker stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde schwer verletzt.