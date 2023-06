Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Motorradfahrer aus Hessen nach Unfall bei Schwerin gestorben Von dpa | 06.06.2023, 14:35 Uhr

Vier Tage nach einem schweren Biker-Unfall bei Schwerin ist ein 21-jähriger Motorradfahrer gestorben. Der junge Mann aus Kassel (Hessen) sei am Dienstag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Schwerin mitteilte.