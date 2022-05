ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Unfall Motorradfahrer bei Kollision in Ahlbeck schwer verletzt Von dpa | 29.05.2022, 09:08 Uhr

Bei der Kollision mit einem Transporter ist ein Motorradfahrer in Seebad Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überholte der 49-jährige Mann am Samstag langsam einen Stau auf der Lindenstraße. Der Transporter bog gleichzeitig auf die befahrene Straße und übersah dabei das Motorrad. Der 49-Jährige wurde mit Beinfrakturen in ein Krankenhaus geflogen.