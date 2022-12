Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 23.12.2022, 19:04 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Stadtrand von Stralsund ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der 57-Jährige mit einem Auto zusammen. Ein Lkw habe dem Autofahrer beim Linksabbiegen von der B105 auf die B194 die Sicht behindert. Der Autofahrer habe sich zwar nur langsam voranbewegt, das herannahende Motorrad aber zu spät wahrgenommen, so dass es zur Kollision kam.