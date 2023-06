Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklemburg Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Von dpa | 19.06.2023, 15:13 Uhr

Ein Motorradfahrer hat auf der Landstraße zwischen Mühlen Eichesn und Wendelsdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist schwer verletzt worden. „Offenbar verlor der Biker auf Höhe des Abzweiges Seefeld die Kontrolle über seine Yamaha, nachdem der vor ihm fahrende PKW bremste, um nach links abzubiegen“, teilte die Polizei am Montag am zu dem Unfall am Sonntagmittag mit. Der 66-Jährige sei anschließend mit der Leitplanke kollidiert und von seiner Maschine geschleudert worden.