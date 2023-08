Unfall Motorradfahrer fährt auf Auto auf - schwer verletzt Von dpa | 19.08.2023, 16:46 Uhr Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf der Bundesstraße 96 in der Nähe von Bergen auf Rügen ist am Samstag ein Motorradfahrer verunglückt. Der 41-Jährige fuhr nach Polizeiangaben auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt halten musste. Der Motorradfahrer bemerkte das Haltemanöver des 36 Jahre alten Autofahrers zu spät, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.