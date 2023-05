Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Motorradfahrer im Süden Vorpommerns tödlich verletzt Von dpa | 08.05.2023, 05:11 Uhr

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nördlich von Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) tödlich verletzt worden. Der junge Mann erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Er sei am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 81 nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, hatte ein Polizeisprecher am Abend gesagt.