Vorpommern-Greifswald Motorradfahrer in Vorpommern lebensgefährlich verletzt Von dpa | 07.05.2023, 20:11 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nördlich von Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Sonntag mit seinem Krad auf der Kreisstraße 81 unweit des Nachbarortes Boock von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein Passant habe den Verunglückten gefunden und die Retter alarmiert, die die Polizei einschalteten. Der Schwerverletzte kam in eine Klinik. Die Unfallursache und weitere Einzelheiten seien noch unklar.