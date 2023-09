Verkehr Motorradfahrer nach Unfall an Verletzungen gestorben Von dpa | 25.09.2023, 15:32 Uhr | Update vor 29 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Vier Tagen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwerin ist ein Motorradfahrer an den Folgen des Unfalls gestorben. Der 53-Jährige erlag am Montag in einer Klinik seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montag nach Rücksprache mit der Klinik erklärte. Der Biker aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 106 im Norden von Schwerin unterwegs, als plötzlich ein Auto von einem Grundstück auf die Straße auffuhr. Es kam zur Kollision.