Mecklenburgische Seenplatte Motorsensen und Werkzeug im Wert von 110.000 Euro entwendet Von dpa | 01.03.2023, 11:11 Uhr

Einbrecher haben bei einer Firma in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Werkzeug für die Landschaftspflege in großem Stil gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag in einem Gewerbegebiet im Norden Demmins unweit der Bundesstraße 194. Die Diebe brachen scheinbar gezielt eine Lagerhalle auf und stahlen rund 150 neuwertige Motorsensen sowie mehrere Motorsägen.