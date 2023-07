Hafen Mukran Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Gesetzesänderung Mukran wird in LNG-Gesetz aufgenommen: Bundesrat stimmt zu Von dpa | 07.07.2023, 14:03 Uhr

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am Freitag der Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes zugestimmt. Damit wird der Hafen Mukran auf der Insel Rügen als Standort für ein Flüssiggas-Terminal in das Gesetz aufgenommen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern versuchte vergeblich, die Gesetzesänderung durch ein Anrufen des Vermittlungsausschusses aufzuhalten. Es erhielt dafür in der Länderkammer keine Mehrheit.