ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommern Umwelt-, Agrar und Klimaschutzminister Till Backhaus. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Umweltminister Müllentsorgung trotz höherer Preise sicher, aber teurer Von dpa | 15.07.2022, 14:46 Uhr

Trotz der gestiegenen Energiepreise ist die Abfallentsorgung in Mecklenburg-Vorpommern gesichert - sie könnte aber etwas teurer werden. Das sagte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag bei einem Besuch auf der Mülldeponie der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD) in Rosenow (Mecklenburgische Seenplatte). „Wir müssen wegen der Energieverteuerung mit einem moderaten Anstieg der Gebühren rechnen“, erläuterte der Minister. Die OVVD hat 110 Mitarbeiter und entsorgt und verwertet Abfall in der MV-Osthälfte, also den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald.