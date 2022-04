ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Ludwigslust-Parchim Müllverbrennen: Ermittlungen nach Feuer an Putenstall Von dpa | 29.04.2022, 09:48 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Mitarbeiter einer Putenaufzuchtanlage. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hatten die Männer auf dem Betriebsgelände in einem Ortsteil von Dömitz (Ludwigslust-Parchim) Abfall in einer Feuertonne verbrannt und so wohl durch Funkenflug Stroh vor einem Putenstall in Brand gesetzt. Der Vorfall habe sich am Mittwoch ereignet. Das Vordach des Stalles habe ebenfalls schon gebrannt.