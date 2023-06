Außenministertreffen des Ostseerats Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Generaldirektor Ostseerat Munitionsbergung gemeinsame Aufgabe Von dpa | 02.06.2023, 10:23 Uhr

Der Ostseerat sieht die Munitionsräumung als gemeinsame Aufgabe der Anrainerstaaten. Trotz abweichender Prioritäten müsse dies von allen Staaten gemeinsam angegangen werden, sagte der Generaldirektor des Ostseerats, Grzegorz Poznanski, am Freitag in Wismar. Egal ob konventionelle oder chemische Kampfstoffe eher in den nördlichen oder südlichen Gewässern der Ostsee liegen, die Gefahr, die hiervon ausgehe, betreffe die gesamte Ostsee.