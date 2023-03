Gastgewerbe Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down 2022 MV: Beschäftigungszuwachs geringer als im Bundesdurchschnitt Von dpa | 16.03.2023, 12:15 Uhr

Neueinstellungen in Handel, Gastronomie und öffentlichem Dienst haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht hat. Wie das Statistische Amt am Donnerstag mitteilte, hatten 2022 im Jahresdurchschnitt 761.800 Menschen eine Beschäftigung im Nordosten. 2019, dem Jahr vor dem Pandemieausbruch, waren es mit 762.300 etwa 500 mehr.