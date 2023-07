Katrin und Abdelkader Aloui: Die Gebetsnische Mihrab ist immer in Richtung Mekka gerichtet. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Islam in MV „Man will uns nicht haben“: Alltäglicher Rassismus gegen Muslime Von Milad Khoshdel | 20.07.2023, 05:00 Uhr

Schon kleine Bemerkungen gehören zum alltäglichen Rassismus, den Abdelkader und Katrin Aloui regelmäßig in MV erleben. Beide sind Teil des Vorstands des Islamischen Bundes in Schwerin und erzählen, wie es ist, als Moslem in MV zu leben.