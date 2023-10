Drogen Mutmaßliche Dealer verhaftet: 240 Kilo Kokain beschlagnahmt Von dpa | 05.10.2023, 16:49 Uhr | Update vor 10 Min. Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Fund von 240 Kilogramm Kokain im Hamburger Hafen hat die Polizei am Donnerstag Objekte in vier norddeutschen Bundesländern durchsucht und fünf Männer verhaftet. Insgesamt seien am Morgen in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 15 Wohnungen, eine Arbeitsstätte und eine Garage überprüft worden, teilte die Polizei mit. Dabei seien rund 7000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und schriftliche Unterlagen sichergestellt worden. Zudem beschlagnahmten die Beamten ein hochwertiges Auto als mutmaßliches Tatfahrzeug.