Von dpa | 13.03.2023, 00:48 Uhr

Rund vier Monate nach Prozessauftakt will das Landgericht Rostock heute Abend das Urteil gegen einen 27-jährigen Mann verkünden, der im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließen würde. Die Verteidigung plädierte wegen mutmaßlicher Rechtsverstöße bei der polizeilichen Vernehmung des Angeklagten auf Freispruch.