Schule in Altentreptow Foto: Bernd Wüstneck/dpa Mecklenburgische Seenplatte Mutmaßlicher Drogentod: „Wie kommen die an sowas ran?" Von dpa | 27.06.2023, 16:24 Uhr

Der tragische Tod einer 13-Jährigen in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern sorgt bundesweit für Bestürzung. Das Kind soll eine besonders starke Ecstasy-Pille geschluckt haben. Auch andere Jugendliche in der Region sollen die Droge genommen haben - eine von ihnen kämpft um ihr Leben.