Neubrandenburg Mutmaßlicher Maskenverweigerer greift Bundespolizisten an Von dpa | 31.03.2022, 11:33 Uhr

Ein mutmaßlicher Maskenverweigerer hat in Neubrandenburg Bundespolizisten bei einer Kontrolle angegriffen und verletzt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch unter Zeugen in der Vorhalle des Bahnhofs Neubrandenburg.