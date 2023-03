Landgericht Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Gerichtsprozess Mutter soll mit Ehepaar ihre Tochter missbraucht haben Von dpa | 07.03.2023, 02:34 Uhr

Eine Mutter und ein befreundetes Ehepaar aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen die anfangs elfjährige Tochter der Frau missbraucht haben. Sie müssen sich vom heutigen Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Den drei deutschen Angeklagten werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, besonders schwere Vergewaltigung und das Herstellen von Kinder-Pornos zur Last gelegt. Sie sollen die Tochter der alleinerziehenden Mutter zwischen Januar 2021 und Juli 2022 in 74 Fällen missbraucht haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft.