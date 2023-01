Protest gegen die Energiepolitik des Bundes. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Demonstrationen in MV Rund 1300 Menschen protestieren gegen Ukraine- und Energiepolitik Von Andreas Ohler | 31.01.2023, 08:02 Uhr

In insgesamt 16 Städten Mecklenburg-Vorpommerns, darunter Rostock, Neubrandenburg und Waren an der Müritz, sind Bürger am Montagabend auf die Straße gegangen.