Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung MV ändert Förderung für sozialen Wohnungsbau Von dpa | 14.02.2023, 04:17 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will mit einer veränderten Investitionsförderung den sozialen Wohnungsbau im Land wieder ankurbeln. Bauminister Christian Pegel (SPD) legt dazu dem Kabinett zu seiner Sitzung am Dienstag (11.00 Uhr) eine neue Förderrichtlinie vor. Dem Vernehmen nach sollen Wohnungsunternehmen künftig zinslose Kredite erhalten - mit der Möglichkeit, Nachlass bei der Tilgung zu gewähren. Als Reaktion auf die jüngsten Preissteigerungen am Bau sollen die zuwendungsfähigen Kosten erhöht werden. Die Miet- und Belegungsbindung für Sozialwohnungen soll sich von 20 auf 40 Jahre verdoppeln.