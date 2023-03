Landwirtschaft Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild up-down up-down Landwirtschaft MV-Bauern fordern Lösungen: Tierhaltung gefährdet Von dpa | 17.03.2023, 14:01 Uhr

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern fordern von der Landespolitik praktikable Lösungen, um den weiteren Rückgang der Tierhaltung zu stoppen. Dazu gehören die Regulierung der Bestände beim Wolf, um die Weidetierhaltung zu retten, und weitere Maßnahmen, teilte der Landesbauernverband am Freitag in Neubrandenburg mit. So brauche man außerdem unter anderem besser angepasste Konzepte für die Wiedervernässung von Niedermoorflächen, finanzielle Unterstützung bei der Verbesserung der Tierwohls und schnellere Baugenehmigungen für moderne Ställe.