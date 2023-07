Bauernverbandes MV Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Konflikte MV-Bauern: Nach Ende des Getreideabkommens höhere Preise Von dpa | 18.07.2023, 14:08 Uhr

Nach dem Ende des russisch-ukrainischen Getreideabkommens rechnen Bauern in Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft mit steigenden Getreidepreisen. „Es wird trotzdem weiter Getreide aus der Ukraine nach Europa gelangen, dann eben auf dem Landweg“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes MV Martin Piehl am Dienstag in Chemnitz (Mecklenburgische Seenplatte) anlässlich der Vorstellung erster Ernteergebnisse. Landtransporte seien aber deutlich teurer als die Schiffstransporte.