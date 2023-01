Zeitweise waren 3700 Polizisten in Lützerath im Einsatz - MV hatte zwei Einsatzhundertschaften zur Unterstützung abgestellt Foto: Federico Gambarini up-down up-down Räumungs-Einsatz MV beordert seine Polizisten aus Lützerath früher als geplant zurück Von Udo Roll | 18.01.2023, 18:23 Uhr

Das Polizeipräsidium Aachen erklärt, warum auf die Unterstützung der Beamten aus MV verzichtet wird. Das Innenministerium will am Donnerstag den Landtag in Schwerin über den Einsatz der Bereitschaftspolizei informieren.