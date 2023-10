Verkehr MV-Busfirmen hoffen auf mehr Unterstützung bei Öko-Umrüstung Von dpa | 16.10.2023, 08:26 Uhr | Update vor 35 Min. Busbahnhof Neustrelitz Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down

Gestiegene Energiekosten und die Bus-Umrüstung auf E-Antriebe stellen Busunternehmen in MV vor große finanzielle Probleme. Das teilte ein Sprecher der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) mbH anlässlich des Fahrplanwechsels am Montag in Neubrandenburg mit. So koste allein die Umrüstung der bisher 130 Busse der MVVG auf batterieelektrische Antriebe rund 110 Millionen Euro. Derzeit stünden aber nur zwei Millionen Euro an Busförderung von Bund und Land im Jahr zur Verfügung.