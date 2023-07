Gastronomie Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag MV dringt auf verringerte Mehrwertsteuer in Gastronomie Von dpa | 13.07.2023, 12:31 Uhr

Sommerurlauber an der Ostseeküste müssen beim Restaurantbesuch tiefer in die Tasche greifen als in Vorjahren. Dabei bremst die verringerte Mehrwertsteuer die Preise schon. Doch soll die Sonderregelung aus der Corona-Zeit bald auslaufen. Das trifft im MV auf Widerspruch.