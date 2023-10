Auszeichnungen MV-Ehrenamtstag in Rostock - Vier Preise für Engagement Von dpa | 05.10.2023, 12:54 Uhr | Update vor 1 Std. MV-Festakt zum Tag der Deutschen Einheit Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Mit einem Ehrenamtstag hat Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag das soziale, kulturelle und sportliche Engagement Hunderttausender Menschen im Nordosten hervorgehoben. Zu der Veranstaltung der Ehrenamtsstiftung MV kamen auf dem Traditions- und Museumsschiff „MS Dresden“ in Rostock zahlreiche geladene Vertreter von Vereinen und Institutionen sowie aus der Politik zum Austausch zusammen. Am Nachmittag wurden die Stiftungsratsvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (beide SPD) erwartet.