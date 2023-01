Eine Lehrerin schreibt auf ein Whiteboard das Wort Lehrermangel. Foto: Caroline Seidel-Dißmannel/dpa up-down up-down Bildung in MV Experten-Vorschläge zur Behebung des Lehrermangels stoßen auf Kritik Von Frank Pfaff/dpa | 30.01.2023, 06:44 Uhr

Mehr als die Hälfte der Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern geht bis 2030 in Rente. Doch schon jetzt fehlt es an Nachwuchs-Pädagogen. Guter Rat ist teuer. Und wenn er kommt, trifft er - zumindest in wesentlichen Punkten - auf Widerstand.