Katastrophe in Türkei und Syrien MV gedenkt mit Trauerbeflaggung Opfern von Erdbeben Von Iris Leithold/dpa | 09.02.2023, 19:53 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern erinnert am Freitag an die Tausenden Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Die Flaggen werden an den Ministerien und der Staatskanzlei auf halbmast gesetzt, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstagabend mitteilte.