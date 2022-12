Die Grünen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen MV-Grüne für größere kleine Menge bei Cannabis-Besitz Von dpa | 05.12.2022, 17:40 Uhr

Im Vorgriff auf die von der Bundesregierung geplante kontrollierte Legalisierung von Cannabis schlagen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern eine spürbare Lockerung der aktuell im Land geltenden Bestimmungen vor. So sollen Erwerb und Besitz von 20 statt bisher 6 Gramm des Rauschmittels als kleine Menge eingestuft werden und somit straffrei bleiben. Wie die Grünen-Landtagsabgeordnete Constanze Oehlrich am Montag in Schwerin sagte, gehört Mecklenburg-Vorpommern bislang zu den Ländern mit der strengsten Gesetzesauslegung, was Polizei und Justiz zusätzlich belaste. In Bremen und Berlin etwa würden die Behörden schon jetzt erst bei einer Menge von 15 Gramm aktiv.