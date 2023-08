Wie die Polizei mitteilt, haben IT-Sicherheitsexperten der Landesregierung am Donnerstag verstärkte Angriffe auf verschiedene Internetseiten des Regierungsportals MV festgestellt. Betroffen waren unter anderem Webseiten der Ministerien und nachgeordneter Behörden, die öffentliche Homepage der Landespolizei und das MV-Serviceportal. Diese Internetseiten werden vom IT-Dienstleister des Landes, dem Datenverarbeitungszentrum (DVZ) MV, bereitgestellt und technisch betreut.

Weiterlesen: Bisher größter Cyberangriff auf Webseiten der Landesverwaltung in MV

Pegel: Angriffe weitestgehend wirkungslos

„Ab dem frühen Donnerstag-Vormittag registrierten die IT-Spezialisten unseres IT-Servicedienstleisters DVZ und unseres Computernotfallteams CERT M-V ein stark erhöhtes Aufkommen von Anfragen auf unsere Webseiten. Nach ersten Analysen war klar, dass es sich dabei erneut um einen Angriff handelte, bei dem die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollen. Daraufhin wurden DVZ und CERT in Alarmbereitschaft versetzt. Aber schon früh am Nachmittag war klar, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen funktionieren und die Angriffe weitestgehend wirkungslos blieben“, so Pegel.

Minister hält erneute Attacke für möglich

Der Minister schließt aber nicht aus, dass die Cyberkriminellen das Wochenende für eine erneute Angriffswelle nutzen könnten und kündigt an: „Unsere Spezialisten bleiben in Alarmbereitschaft, um sofort reagieren zu können, sollte dies erforderlich werden.“