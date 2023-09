Finanzminister MV hält Schuldenbremse ein: keine Haushaltsnotlage Von dpa | 26.09.2023, 16:39 Uhr | Update vor 12 Min. Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommern hält die Schuldenbremse nach Aussage von Finanzminister Heiko Geue (SPD) auch in diesem Jahr ein. Der jährlich zu erstellende Stabilitätsbericht zeige, dass Mecklenburg-Vorpommern auf einem „weitgehend gesicherten“ finanziellen Fundament stehe, erklärte Geue am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Dort hatte er den Bericht seinen Ministerkollegen vorgestellt.